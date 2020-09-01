İran'dan BAE ve İsrail'e normalleşme tepkisi

İran, en üst düzeyde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasını eleştirdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, BAE yönetimini İslam dünyasına ihanet etmekle suçladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi. Hamaney, yaptığı açıklamada, "BAE, hem İslam dünyasına hem Arap milletlerine ve bölge ülkelerine ve hem de Filistin'e ihanet etti. Bu ihanet uzun sürmeyecek, ancak bir kara leke olarak onların (BAE'nin) üzerlerinde kalacak" dedi. Hamaney, BAE yöneticilerinin İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmayla "Siyonistlerin ayağını bölgeye açtığını ve bir gasp meselesi olan Filistin meselesini unutturmaya çalıştıklarını" söyledi.

"İSLAM DÜNYASININ ÇIKARLARINA KARŞI ÇALIŞIYORLAR"

İran'ın dini lideri, "Filistin halkı her taraftan yoğun baskı altındayken, BAE yöneticileri İsrailli'ler ve (ABD Başkanı Donald) Trump ailesinde bulunan Yahudi'yle (Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner) İslam dünyasının çıkarlarına karşı çalışıyor. Umarım BAE yöneticileri bir an önce uyanır ve yaptıklarını telafi eder" ifadelerini kullandı.