Son Dakika Haberleri: İran'dan Basra Körfezi'nde "Trol Avcılığı" Operasyonu

İran'dan Basra Körfezi'nde "Trol Avcılığı" Operasyonu

30 dakika önce

İran güvenlik güçleri, Basra Körfezi'nde yasa dışı trol avcılığı yaptıkları gerekçesiyle aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.

İran'dan Basra Körfezi'nde
İran güvenlik güçleri, Basra Körfezi'nde yasa dışı trol avcılığı yaptıkları gerekçesiyle aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Dördüncü Bölge Komutanı Mansur Revankar, Basra Körfezi açıklarında yasa dışı trol avcılığı yaparak denizdeki ekolojiye zarar veren balıkçı teknelerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Revankar, "Kaçak balıkçılık ve trol avcılığı yaptıkları tespit edilen 3 tekneye el konuldu. Teknelerdeki İranlı ve yabancı uyruklu 20 kişi de gözaltına alındı." dedi.

Teknelerdeki 7 ton balığa da el konulduğunu aktaran Revankar, "Devrim Muhafızları Ordusu, kaçakçılık ve özellikle de trol avcılığına karşı kararlılığını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Revankar, gözaltına alınan yabancıların uyruklarına ilişkin bilgi vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, İran, Basra Körfezi, Güncel
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