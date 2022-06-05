İran'dan Basra Körfezi'ndeki üç adayla ilgili mesaj

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarına ilişkin mesaj paylaştı.

Hatibzade, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vatan toprağının bir karışı dahi tüm İran'a eşittir. 3 ada Basra Körfezi'nin kalbindeki onurlu İran'ın ebedi topraklarıdır ve ülkenin gözbebeğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şubat 2021'de Basra Körfezi'nde İran deniz sınırlarını ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan Hatibzade, "Bu değerli toprakları korumak için dimdik ayakta duran gayretli sınır muhafızlarımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 1 Haziran'da yayımladığı açıklamada, İran ile nükleer müzakereler başta olmak üzere yapılan tüm müzakerelere Körfez ülkelerinin de katılması gerektiğini ifade etmişti. Açıklamada, "müzakerelerde İran'ın bölgedeki istikrarı sarsan tavrı, teröre sponsorluğu, füze programı ve uluslararası seyrüsefer güvenliğinin" de ele alınması gerektiği vurgulanmıştı.

Bu açıklamadan sonda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarının İran'ın topraklarının ayrılmaz ebedi bir parçası olduğunu belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, söz konusu adalara dair her türlü iddiayı kendi sınır topraklarına müdahale olarak nitelendiriyor ve bu tarz girişimleri şiddetle kınıyor." açıklamasında bulunmuştu.