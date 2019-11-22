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İran'dan Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hava savunma tatbikatı
6 saat önce
İran ordusu Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının kullanılacağı geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.
İran ordusu Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının kullanılacağı geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.
İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik alanda icra edilecek tatbikatta İran ordusunun, ülkenin hava sahasını muhtemel düşman tehditlerine karşı koruma konusundaki yeteneklerinin test edilmesi amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:19
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