Son Dakika Haberleri: İran'dan Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hava savunma tatbikatı
Son Dakika Dünya İran'dan Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hava savunma tatbikatı - Son Dakika Dünya

İran'dan Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hava savunma tatbikatı

6 saat önce

İran ordusu Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının kullanılacağı geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.

İran'dan Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hava savunma tatbikatı, System.String[]

İran ordusu Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının kullanılacağı geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.


İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik alanda icra edilecek tatbikatta İran ordusunun, ülkenin hava sahasını muhtemel düşman tehditlerine karşı koruma konusundaki yeteneklerinin test edilmesi amaçlanıyor.

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Basra Körfezi, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:19 
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