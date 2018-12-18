İran'dan Batı Ülkelerine "Netanyahu'nun Papağanı" Suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batı ülkelerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Tahran'a karşı asılsız iddialarını papağan gibi tekrarlamakla" suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batı ülkelerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Tahran'a karşı asılsız iddialarını papağan gibi tekrarlamakla" suçladı.



Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in iddialarını destekledikleri gerekçesiyle Batı ülkelerini eleştirdi. Zarif, şu ifadeleri paylaştı:



"Netanyahu, önce nükleer bomba fabrikasının yanında durup İran'ı yok etmekle tehdit etti. Şimdi de herhangi bir noktaya ulaşabilen saldırgan füzeleriyle övünüyor ve hala İran'ın caydırıcı ve savunma amaçlı füzelerinden yakınıyor. Batı da onun endişelerini papağan gibi tekrar ediyor."



İsrail Başbakanı Netanyahu, ağustos ayı sonunda Dimona'daki nükleer tesisi ziyaretinde Tahran yönetimini tehdit etmişti. Netanyahu dün de İsrail Havacılık Endüstrisi tesisine yaptığı ziyarette, "Ortadoğu'nun herhangi bir noktasını hedef alabilen ve başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı kapasitede füzeler geliştirdiklerini" söylemişti. İsrail, resmen doğrulamasa da bölgede nükleer silahlara sahip tek ülke olarak biliniyor. Tel Aviv yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) imzalamayı da reddediyor.





ABD ve İsrail, İran'ın balistik füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini öne sürüyor.



BMGK, Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla 4 Aralık'ta kapalı kapılar ardında toplanarak, Tahran'ın balistik füze denemelerini ele almış ancak toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.



ABD'nin mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'ın nükleer silah başlıkları taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor. Tahran ise geliştirdiği füzelerin konvansiyonel olduğunu ve bu kararı ihlal etmediğini savunuyor.

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