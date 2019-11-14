İran'dan BM'nin insan hakları ihlali kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi'nde kabul edilen insan hakları ihlalleriyle ilgili İran karşıtı tasarıya tepki gösterdi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında Kanada'nın hazırladığı ve BM Üçüncü Komitesinin kabul ettiği karar tasarısının, hazırlayıcılarının "iki yüzlülüğünü yansıttığını" ve "meşruiyet ile itibardan" yoksun olduğunu iddia etti.

Tasarıyı hazırlayanların tarihler boyu sistematik olarak insan haklarını ihlal ettiğini ve dünyadaki tüm insanların onlarla ilgili acı ve yakıcı hatıraları olduğunu savunan Musevi, "bu ülkelerin İran halkı ve hükümetine insan hakları tavsiyesinde bulunacak durumda olmadığını" kaydetti.

Karar tasarısına destek veren ABD'yi de eleştiren Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"İran, insan haklarının Batılı ülkeler tarafından bağımsız ülkelere karşı siyasi bir araç olarak kullanılmasını kınıyor. BM mekanizmalarının bu tür istismarlara alet olmasından dolayı da üzüntü duyuyor."

Kanada'nın hazırladığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi tarafından 84 evet, 30 hayır, 66 çekimser oyla kabul edilen karar tasarısına göre, İran'ın insan hakları dosyası bir sene daha açık kalacak.

ABD, Kanada ve İsrail'in karar tasarısını en fazla destekleyen, Pakistan, Suriye, Venezuela, Belarus, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve Küba'nın ise başından itibaren karşı ülkeler olarak öne çıktığı belirtiliyor.