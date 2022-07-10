İran'dan bölgede ABD destekli hava savunma paktı kurma planlarına karşı uyarı

İran hükümeti, ABD ve İsrail'in Arap ülkeleriyle İran'ın insansız hava araçları ve füzelerine karşı ortak bir savunma paktı oluşturma planlarının yalnızca bölgesel gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konunun teklif edilmesi provokasyon amaçlıdır. İran, bu açıklamaları ulusal ve bölgesel güvenliğine tehdit olarak görmektedir." dedi.

ABD'nin bölgedeki gerçekleri tam olarak kavrayamadığını ve yalnızca kendisinin ve İsrail'in bölgedeki "gayrimeşru hedeflerini" önemsediğini söyleyen Kenani, "Yabancıların herhangi bir bölgesel süreçte yer alması, gerilim oluşturmanın ve bölgesel bölünmenin ana faktörlerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu meseleyi "İranofobi"yi ve bölge ülkeleri arasındaki ihtilafları teşvik etmek amacıyla gündeme getirdiğini savunan Kenani, İran'ın yabancı varlığı olmadan bölge ülkelerinin güvenlik ve ortak çıkarlarını sağlamak için her zaman diyalog ve bölgesel iş birliğini vurguladığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta İsrail'de başlayacak Orta Doğu ziyaretlerine dair 7 Temmuz'da açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, ABD'li yetkililerin İran'dan gelecek muhtemel tehditlere karşı ABD'nin hava savunma kapasitesini bölgedeki ülkelere entegre etmenin yollarını görüştüğünü duyurmuştu.