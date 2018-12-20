İran'dan Diplomatlarını "İstenmeyen Kişi" İlan Eden Arnavutluk'a Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İranlı iki diplomatın Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edilmesinde ABD ve İsrail'in baskılarının etkili olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İranlı iki diplomatın Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edilmesinde ABD ve İsrail'in baskılarının etkili olduğunu söyledi.



İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, "Bu girişimin İran'ın Avrupa ile iyi ilişkilerine zarar vermek için ortaya konulduğunu düşünüyoruz. Arnavutluk; ABD, İsrail ve bazı terör gruplarının senaryosuna kurban gitti." dedi.



Arnavutluk'un aldığı kararda başka ülkelerin etkisi olduğunu belirten Kasımi, kararın ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlattı.



Kasımi, konuyla ilgili Arnavutluk yetkilileriyle görüşeceklerini belirterek, "Arnavutluk bağımsızlığını ve güvenliğini koruyabilmeli ve başka ülkelerin İran ile ilişkilerini etkilemesine izin vermemeli." ifadelerini kullandı.



Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edlira Prendi, dün AA muhabirine, "Arnavutluk, ülkenin güvenliği için tehdit oluşturan eylemlere karıştıklarından şüphelenilen İran Büyükelçiliğinden iki diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi yönünde karar aldı." açıklamasında bulunmuştu.



Prendi, bu iki diplomatın Arnavutluk'taki eylemlerinin diplomatik statülerine karşı olduğunu ve söz konusu kişilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri kararının, müttefik ülkelerle istişare edilerek alındığını açıklamıştı.

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