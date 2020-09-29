- İran'dan Ermenistan'a silah sevkiyatı iddiasına yalanlama - Son Dakika

- İran'dan Ermenistan'a silah sevkiyatı iddiasına yalanlama

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'dan Ermenistan'a askeri sevkiyat yapıldığına ilişkin iddiaları yalanlayarak İran topraklarının başka bir ülkeye askeri sevkiyatlar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medyada İran'ın Ermenistan'a askeri araç gönderdiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Hatipzade görüntüleri yalanlayarak, "İran'ın komşu ülkeler ile sınır bölgelerinden karşılıklı ticari faaliyetleri bulunmaktadır. Görüntülerdeki tırlar da bu kapsamda faaliyet yürütmekte" dedi. İran sınırları içerisindeki tüm transit geçişler ve ticari faaliyetlerin denetlendiğini belirten Hatipzade, "İran sınırlarının başka bir ülkeye silah sevkiyatı için kullanılmasına asla izin vermeyiz" dedi.

İran üzerinden Ermenistan'a Meğri – Norduz gümrük kapısından tırla askeri araç gönderildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olmuştu.