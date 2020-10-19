İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a sınır ihlali uyarısı: "Herhangi bir saldırıya cevap verileceğini söyledik" - Son Dakika

İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a sınır ihlali uyarısı: "Herhangi bir saldırıya cevap verileceğini söyledik"

19.10.2020 14:27
İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a sınır ihlali uyarısı:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında meydana gelen sınır ihlallerinin sürmesi halinde karşılık vereceklerini çatışmanın tarafları olan her iki komşuları, Ermenistan ve Azerbaycan'a bildirdiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında meydana gelen sınır ihlallerinin sürmesi halinde karşılık vereceklerini çatışmanın tarafları olan her iki komşuları, Ermenistan ve Azerbaycan'a bildirdiklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatipzade Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları değerlendirdi.

Hatipzade, "İran'ın kırmızı çizgisi vatandaşlarının güvenliğidir. Silahlı Kuvvetler gerekli uyarıları yaptı ve karşı tarafın gerekçelerini de dinledi. Yanlışlıkla da olsa İran'a yapılacak herhangi bir saldırıya cevap verileceğini söyledik." ifadelerini kullandı.

"Bakü ve Erivan işlerin kontrolden çıkmasına izin vermemeli"

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları kaygı ile yakından izlediklerinin altını çizen Hatipzade, "Her iki tarafla sürekli iletişim halindeyiz. Taraflara daha önce de söylemiştik. Çatışmaların kontrolden çıkmasına izin vermemelerini bir kez daha söylüyoruz. Esirlerin ve sivillerin haklarına saygı göstermeliler. Şehirlere saldırmamalılar. Ateşkes yükümlülüklerine uymaya çalışmalılar." dedi.

İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 15 Ekim'de 10 roket düşmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, olayı kınamış ve "Aynı durum tekrar ederse İran bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a sınır ihlali uyarısı: 'Herhangi bir saldırıya cevap verileceğini söyledik' - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a sınır ihlali uyarısı: "Herhangi bir saldırıya cevap verileceğini söyledik" - Son Dakika
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