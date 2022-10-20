İran'dan Esra Penahi'nin öldürüldüğü iddialarına yalanlama - Son Dakika
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İran'dan Esra Penahi'nin öldürüldüğü iddialarına yalanlama

20.10.2022 13:45
İran'dan Esra Penahi'nin öldürüldüğü iddialarına yalanlama

İran Öğretmenler Sendikası'nın 15 yaşındaki Esra Penahi'nin polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiğine yönelik iddiaları amcası Ali Penahi tarafından yalanlandı.

İran Öğretmenler Sendikası'nın 15 yaşındaki Esra Penahi'nin polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiğine yönelik iddiaları amcası Ali Penahi tarafından yalanlandı.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin geçtiğimiz ay ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin yankıları devam ederken, son günlerde ise 15 yaşındaki Esra Panahi'nin ölümü tartışma konusu oldu. İran Öğretmenler Sendikası'na ait sosyal medya hesabında 12 Ekim'de yayınlanan bir haberde, Erdebil kentindeki bir okulda öğrencilerin İran polisi tarafından darp edildiği iddia edildi. Sendika tarafından verilen bilgide, lise öğrencilerinin okul yönetimi tarafından zorla Vahdet Haftası programına götürülmek istendikleri ancak bazı öğrencilerin buna itiraz ederek rejim karşıtı sloganlar attığı belirtildi. İran Öğretmenler Sendikası, sivil kıyafetli emniyet güçlerinin atılan sloganlar sonrası okul bahçesine girerek öğrencileri darp etmesi sonucu 2'si ağır 7 öğrencinin yaralandığını, 15 yaşındaki Esra Penahi'nin ise hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Penahi'nin amcası iddiaları yalanladı

Hayatını kaybeden Esra Penahi'nin amcası Ali Penahi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yeğeninin polis şiddeti sonucu ölmediğini belirterek, "Esra'nın çocukluğundan beri kalp rahatsızlığı vardı. Bir ay önce babası idam edildi ve yeğenimin durumu kötüleşti. Evde fenalaştığında hastaneye kaldırdık ve orada hayatını kaybetti" dedi.

Öte yandan, Erdebil Valisi Hamid Amili, olayın yaşandığı Şahid adlı okulda bazı öğrencilerin sloganlar attığını doğrulayarak, "Öğrenciler sloganlar attıklarında polis onları okul bahçesine yönlendirdi. Ancak emniyet güçleri okul bahçesine girmedi" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu, Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı milislerin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Mahsa Emini, Sendika, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan Esra Penahi'nin öldürüldüğü iddialarına yalanlama - Son Dakika

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