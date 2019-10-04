Son Dakika Haberleri: İran'dan Fransa'nın "Adilhah serbest bırakılsın" talebine tepki
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan Fransa'nın "Adilhah serbest bırakılsın" talebine tepki

17 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Paris yönetiminin çifte vatandaşlığı bulunan kadın akademisyen Feriba Adilhah'ın serbest bırakılması talebine tepki gösterdi.

İran'dan Fransa'nın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Paris yönetiminin çifte vatandaşlığı bulunan kadın akademisyen Feriba Adilhah'ın serbest bırakılması talebine tepki gösterdi.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Fransa'nın Adilhah ile ilgili serbest bırakılması yönündeki talebini eleştirdi.

Bu talebin içişlerine müdahale olduğunu ve bunu kabul edilemez bulduklarını ifade eden Musevi, Fransa'nın girişimlerinin davanın çözülmesine hizmet etmeyeceği gibi yargı sürecini de daha karmaşık hale getireceğini savundu.

İran vatandaşlarının çifte vatandaşlığını resmi olarak tanımadıklarını yineleyen Musevi, Adilhah'ın da İran vatandaşı olarak kabul edildiğini ve bu ülke vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacağını kaydetti.

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Paris Sciences Po Üniversitesinde kıdemli araştırmacı olan Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğrulamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İran yönetiminden Adilhah'ın serbest bırakılmasını istemişti.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleriyle nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını yoğunlaştırdığı dönemde Fransız vatandaşı akademisyenin gözaltına alınması, Tahran-Paris arasındaki ilişkileri gerginleştirme riski taşıyor.

Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran, çifte vatandaşlığa sahip kişilerin sadece İran vatandaşı olduğunu savunuyor.

Musevi, Fransa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor: Ölü sayısı 19'a yükseldi
AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:56:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan Fransa'nın "Adilhah serbest bırakılsın" talebine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]