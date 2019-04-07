İran'dan G7 Sonuç Bildirisine Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Behram
Kasımi, G7
Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisinde İran'la ilgili yapılan değerlendirmelerin gerçekçi olmadığını belirtti.
Kasımi, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisinin İran'la ilgili tespitleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, katılımcı bakanları gerçekçi olmamakla suçladı.
İran'ın Batı Asya
bölgesinin güvenliği ve istikrarı için oynadığı olumlu rolün inkar edilemeyeceğini ifade eden Kasımi, G7 ülkelerinin bu konudaki tutumunu kınayarak ülkesinin füze programının da "barışçıl" olduğunu belirtti.
Bu bildirinin İran'la ilgili bölümlerinin asılsız ithamlara dayandığını ifade eden Kasımi, "İran'ın bölgede oynadığı rol ve barışçıl füze programı yanlış yorumlanmaktadır. Tüm bu konular yapıcı olmayan bir tarzda ve tek taraflı olarak ele alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Bildirinin üç Avrupa Birliği
ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine aykırı olduğuna dikkati çeken Kasımi, grup üyelerinin ABD
'nin etkisinde kalarak Washington
yönetiminin İran aleyhindeki iddialarını kendilerine ait olmayan bir tarzda ele aldıklarını kaydetti.
İran ile nükleer anlaşmaya varan üç Avrupa ülkesi Fransa
, Almanya
ve İngiltere
'den bu konuda izahat yapmasını isteyen Kasımi, İran'ın bu konuyu nükleer anlaşma çerçevesinde oluşturulan mekanizmalar aracılığıyla takip edeceğini aktardı.
Fransa'nın Dinard kasabasında düzenlenen, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya
, Japonya
ve Kanada
'dan oluşan G7'nin Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dün açıklanan sonuç bildirisinde, "İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararlarına aykırı olan ve bölgedeki gerginliği ve istikrarsızlığı artıran balistik füze faaliyetlerinden derinden endişe duyuyoruz." değerlendirmesi yapılarak İran'a derhal bu faaliyetlerine son verme çağrısında bulunulmuştu.