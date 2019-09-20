Son Dakika Haberleri: İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi gerçekleşti
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İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi gerçekleşti

58 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) ilk charter seferi gerçekleşti.

İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi gerçekleşti, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'dan Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na (GZP) ilk charter seferi gerçekleşti.

İçinde 168 yolcu bulunan uçak, havalimanında havacılık seremonisi olan "su takı" töreniyle karşılandı.

Törende konuşan Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Tahran ile GZP Havalimanı arasında karşılıklı seferler başlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Başlayan seferlerin iki ülke için de büyük önem taşıdığını aktaran Öztürk, bu uçuşla GZP Havalimanı'na uçağı inen ülke sayısının 13'e çıktığını kaydetti. Havalimanına inen yolcu sayısının 850 bine ulaştığına dikkati çeken Öztürk, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyon 100 bine ulaşmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise charter seferi başlamadan önce Alanya'ya tatil amacıyla gelen İranlı turistlerin Adana, Isparta ya da Gaziantep üzerinden aktarmalı uçuşlarla bölgeye ulaştıklarını belirtti.

Törene, Öztürk ve Dahaoğlu'nun yanı sıra Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, GZP TAV Genel Müdürü Ekrem Akgül, GZP İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı da katıldı.

Gazipaşa, Alanya, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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