İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi - Son Dakika

İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi

6 saat önce

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 65 kişi taburcu edildi.

İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi, System.String[]

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 65 kişi taburcu edildi.

25 Şubat'ta Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İran'dan Türkiye'ye getirilen ve aralarında mürettebatın da bulunduğu 142 kişi tedbir amaçlı Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Vatandaşlardan aralarında Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayanların bir kısmı ise 14 günlük gözlem süresini sağlık personeli kontrolünde evlerinde geçirmeleri şartıyla taburcu edilmişti. Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözetim altında kalmaya devam eden 65 kişi ise gözlem süresinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinden itibaren taburcu edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Tahran uçağı ile gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre taburcu edileceklerini bildirmişti.

(Neşra Durmaz/İHA)

Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Mültecilerin akın ettiği Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:24 İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
17:23 Otizmli genç Erdem'in annesi, zanlının adliyeye sevkini memnuniyetle karşıladı
17:17 Meteorolojiden "hayati" destekler
17:15 "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek"
17:15 '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]