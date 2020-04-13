İran'dan gelen ailesi karantinaya alınan ikizlere 'Hoş geldin' sürprizi - Son Dakika

İran'dan gelen ailesi karantinaya alınan ikizlere 'Hoş geldin' sürprizi

AĞRI - Ağrı'da tedbir amacıyla 14 gün karantinaya alınan ailenin ikizlerine moral vermek amacıyla, sağlık çalışanları ve yurt görevlileri hoş geldin sürprizi yapıp oyuncak hediye etti.

İran'dan gelerek Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Yozgatlı Murat ve Zehre Bekdemir çifti ile ikiz çocukları, sağlık taramasından geçirildikten sonra tedbir amacıyla 14 gün karantinaya alınacakları Abdurrahim Arvasi yurduna geçtiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Abdürrahim Arvasi Yurdu'na gelen çiftin 8 yaşındaki ikiz çocukları Derya ve Deniz için yurt görevlileri ve sağlık çalışanları moral vermek amacıyla pasta kesip, oyuncak hediye ettiler.

Hoş geldin pastasını kesen ikizler alkışlar eşliğinde anne ve babalarıyla birlikte kalacakları odalara yerleştirildiler.