İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na indi - Son Dakika
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İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na indi

6 saat önce

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na indi, System.String[]

Tahran- İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

Esenboğa Havalimanı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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