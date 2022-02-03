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İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI

03.02.2022 17:43

İRAN'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Metin Dilek'in kullandığı kamyonete çarptı.

İRAN'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Metin Dilek'in kullandığı kamyonete çarptı. Kazada araçta sıkışan Dilek, yaralı kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Özalp ilçesi çıkışında meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Metin Dilek yönetimindeki 65 HA 145 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet, yol kenarına savrulurken, yaralanan sürücü Dilek de araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Dilek, araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Dilek, ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI
İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI
İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI
İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI
İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI
İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI

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Özalp, İran, Kaza, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İRAN'DAN GELEN YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
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