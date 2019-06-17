İran'dan gelip Yüksekova'da ayda 3 bin 400 TL'ye çoban oldu
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HAKKARİ (İHA) – İran'ın Urmiye kentinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek çobanlık yapan Lokman Halilzade, aylık alacağı 3 bin 400 TL ile ailesini geçindireceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – İran
'ın Urmiye
kentinden Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine gelerek çobanlık yapan Lokman Halilzade, aylık alacağı 3 bin 400 TL ile ailesini geçindireceğini söyledi.
İran'da iş bulmadığı için Yüksekova ilçesine bağlı Güllüce
köyüne gelen Lokman Halilzade, tüm zorluklara rağmen bin koyuna çobanlık yapmaya başladı. Gece gündüz demeden koyunlara gözü gibi bakan Halilzade, "Tüm zorluklara rağmen köyün emanetine sahip çıkacağım. Çünkü ben alın terimle para kazanmak için gecemi gündüzümü harcıyorum. Allah'a binlerce şükürler olsun ki, iyi bir köy ve iyi insanlara denk geldim. Allah hepsinde razı olsun" dedi.
Gece gündüz dağda yaşadığını belirten İranlı Lokman Halilzade, "Bir aydır buradayım. Buraya İran'ın Urmiye şehrinden geldim. İran'da iş yoktu. Yüksekova'ya geldim, millet de Güllüce köyünde çobanlık işi olduğunu söyleyince buraya geldim. Ailem hala İran'da ikamet etmektedir. Köylüler bize yemek getiriyor. Paramı aydan aya veriyorlar. Ayda 3 bin 400 TL verecekler. İşin en zor tarafı, gece gündüz bu dağda yaşamaktır" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
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