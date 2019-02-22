Son Dakika Haberleri: İran'dan Geniş Çaplı Deniz Tatbikatı

İran'dan Geniş Çaplı Deniz Tatbikatı

1 saat önce

İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan bölgede üç günlük geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

İran'dan Geniş Çaplı Deniz Tatbikatı, System.String[]
İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan bölgede üç günlük geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonuna göre, tatbikata savaş gemileri, denizaltılar, lojistik destek gemileri, "hovercraft" adı verilen hava yastıklı tekneler, keşif uçakları ve helikopterlerin de aralarında olduğu yüzden fazla askeri araç katılıyor.

"Velayet 97" adı verilen tatbikatın Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanan yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsadığı belirtildi.

Üç gün sürecek tatbikatta, elektronik savaş kabiliyetleriyle donatılan yerli üretim Fatih denizaltısı ile Sehend adı verilen savaş gemisinin de ilk kez kullanıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:09 Kaynak: AA

İran, Güncel
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