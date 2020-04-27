İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilmelerine devam ediliyor. İran 'da yaşayan 39 Türk vatandaşı da uçakla Mardin'e getirildi. Mardin Havaalanı'nda sağlık taramasından geçirilen vatandaşlar, otobüsler ile Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kasımiye Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 39 kişi, 14 gün karantina altına kalacak.

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