İran'dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

İran'da bulunan 39 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, İran'daki 4'ü çocuk 39 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Mardin Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle havalimanından alınarak Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yerleştirildikleri yurtta 14 gün süreyle karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.