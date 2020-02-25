İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı - Son Dakika
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İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının Esenboğa Havalimanı'ndan tahliyeleri sona erdi.

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının Esenboğa Havalimanı'ndan tahliyeleri sona erdi.

İran'dan Türkiye'ye gelmek isteyen 132 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçağın, Esenboğa Havalimanı'na saat 10.30'da iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat, Sağlık Bakanlığı ekiplerince ön muayeneye tabi tutuldu.

Muayeneleri tamamlanan vatandaşlar, karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevk edildi.

Yolcuların tamamının ön muayene ve tahliye işlemi, saat 17.00'de tamamlandı.

İran'dan gelenleri taşıyan uçak, Sağlık Bakanlığı ekiplerince havalimanında özel kimyasallarla dezenfekte edilecek.

Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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