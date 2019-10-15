Son Dakika Haberleri: İran'dan Güney Kore'ye "ilaç yasağı" tepkisi
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İran'dan Güney Kore'ye "ilaç yasağı" tepkisi

2 saat önce

İran Gıda ve İlaç Kurumu İlaç İdaresi Genel Müdürü Gulam Hüseyin Mihraliyan, Güney Kore'nin ABD yaptırımları nedeniyle İran'a ilaç ve yardımcı malzeme satışını durdurduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

İran'dan Güney Kore'ye

İran Gıda ve İlaç Kurumu İlaç İdaresi Genel Müdürü Gulam Hüseyin Mihraliyan, Güney Kore'nin ABD yaptırımları nedeniyle İran'a ilaç ve yardımcı malzeme satışını durdurduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, İran Gıda ve İlaç Kurumu İlaç İdaresi Genel Müdürü Mihraliyan, "Yapılan incelemelerde Güney Kore hükümetinin son zamanlarda İran'a ilaç ve yardımcı malzeme satışını yasakladığı anlaşıldı." dedi.

Güney Kore'nin ilaç yasağının insani olmadığını vurgulayan Mihraliyan, "İran'ın Güney Kore'de döviz rezervleri olmasına rağmen Güney Kore hükümeti, İran'a karşı alçakça yaptırımların uygulandığı şartlarda bu gayri ahlaki girişime başvurmuştur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "İran'a yönelik yaptırımların ilaç ve gıda ticaretini engellemediği" iddiasına karşılık, Tahran yönetimi "yaptırımlar nedeniyle bazı hayati ilaçların ülkeye ulaşmasının engellendiğini" belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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