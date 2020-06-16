İran'dan Güney Kore'ye:

İran, Güney Kore bankalarında tutulan milyarlarca doların kendilerine transfer edilmemesi halinde Güney Kore'nin İran pazarındaki uzun vadeli çıkarlarının zarar göreceği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Güney Kore'ye ithal edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin İran Merkez Bankasına yaptırımları gerekçesiyle Güney Kore bankalarında tutulan meblağın ülkesine transfer edilmesi gerektiğini belirtti.

Seul yönetimine İran pazarını kaybedebileceği uyarısı yapan Vaizi, "Güney Kore hükümeti, İran milletinin uzun yıllardır bu ülkenin üretimine ve teknolojisine güvenini ve İran pazarındaki uzun vadeli çıkarlarını ABD rejiminin baskılarına feda etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Vaizi, İran'ın Güney Kore'de bloke edilmiş fonlarına erişiminin kolaylaştırılması ve hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Güney Kore'de bloke edilen yaklaşık 9 milyar dolarlık İran parasının iadesi için Merkez Bankasına uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı vermişti.

Ruhani, Güney Kore bankalarında tutulan dövizin miktarını açıklamamıştı ancak İran-Güney Kore Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhayi, Seul yönetimi tarafından bloke edilen meblağın, 6,5 milyar ile 9 milyar dolar arasında olduğunu duyurmuştu.

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başladı. İran Merkez Bankasının da daha sonra yaptırım kapsamına alınması, Tahran yönetiminin uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşmasına neden oluyor.

Güney Kore, ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle geçen yıl mayısta İran'dan petrol ithalatını sonlandırmıştı.

ABD'nin Kasım 2018'de devreye soktuğu İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların öncesinde Güney Kore, İran'dan günlük yaklaşık 200 bin varil petrol ithal ediyordu.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ardından Hindistan bankalarında bloke edilen 6,4 milyar dolarlık dövizi de Avrupa bankaları aracılığıyla ülkeye aktarmıştı.