Son Dakika Haberleri: İran'dan 'Güvenli Bölge'ye tepki: Kışkırtıcı ve endişe verici bir faaliyet
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İran'dan 'Güvenli Bölge'ye tepki: Kışkırtıcı ve endişe verici bir faaliyet

43 dakika önce

İran, ABD'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgeyi oluşturma faaliyetinin "kışkırtıcı ve endişe verici" olduğunu açıkladı

İran'dan 'Güvenli Bölge'ye tepki: Kışkırtıcı ve endişe verici bir faaliyet, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölgeyi oluşturma faaliyetinin kışkırtıcı ve endişe verici" olduğunu açıkladı.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre, Güvenli Bölge'nin Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu savunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "ABD'nin planının kışkırtıcı ve endişe verici olduğunu" söyledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Suriye, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:59 
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