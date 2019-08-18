İran'dan 'Güvenli Bölge'ye tepki: Kışkırtıcı ve endişe verici bir faaliyet
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İran, ABD'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgeyi oluşturma faaliyetinin "kışkırtıcı ve endişe verici" olduğunu açıkladı
İran Dışişleri Bakanlığı
, "ABD'nin Suriye
'nin kuzeydoğusunda güvenli bölgeyi oluşturma faaliyetinin kışkırtıcı ve endişe verici" olduğunu açıkladı.
Yarı resmi Fars haber ajansına göre, Güvenli Bölge'nin Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu savunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi
, "ABD'nin planının kışkırtıcı ve endişe verici olduğunu" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:59
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