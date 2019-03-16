Son Dakika Haberleri: İran'dan Halepçe Katliamıyla İlgili Batı Ülkelerine Suçlama

İran'dan Halepçe Katliamıyla İlgili Batı Ülkelerine Suçlama

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Halepçe katliamını Batı ülkelerinden aldığı kimyasal silahlarla gerçekleştirdiğini belirtti.

İran'dan Halepçe Katliamıyla İlgili Batı Ülkelerine Suçlama, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Halepçe katliamını Batı ülkelerinden aldığı kimyasal silahlarla gerçekleştirdiğini belirtti.

Zarif, Irak'ın Halepçe kentindeki katliamın 31'inci yılı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayınladığı mesajda, olayla ilgili Batı ülkelerini Saddam'a kimyasal silah vermekle suçladı. Batı ülkelerinin Halepçe'ye yönelik kimyasal saldırıyı önce inkar ettiğini daha sonra ise İran'ı suçladıklarını aktaran Zarif, şöyle devam etti:

"Batı ülkeleri, müttefiklerinin (Saddam'ın) kendileri tarafından üretilen kimyasal silahları kullanarak bu katliamı gerçekleştirdiği ortaya çıkınca sessiz kalmayı tercih etti. Batı, 31 yıl önceki Halepçe ve Serdeşt'teki vahşi saldırıyı unutmak isteyebilir ancak ne biz ne de Kürt kardeşlerimiz bu katliamı asla unutmayacağız."

Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırı

Halepçe'ye kimyasal saldırı, İran-Irak Savaşı sırasında dönemin Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak gerçekleşti.

Saddam Hüseyin, savaşta İran'a destek vermekle suçladığı Halepçe halkının bombalanması talimatını verdi. Bunun üzerine Irak ordusuna ait savaş uçakları, 16 Mart 1988'de Halepçe semalarında halkın üzerine gaz bombaları yağdırdı. Saldırıda yaklaşık 5 bin kişi ölmüş, 7 binden fazla kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:18 Kaynak: AA

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