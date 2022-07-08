İran'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat - Son Dakika
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İran'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat

08.07.2022 15:51
İran'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat

İran, Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladı.

İran, Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hazar Denizi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Güvenlik 1401" tatbikatı deniz kuvvetlerine ait muhripler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri dahil olmak üzere çeşitli birimlerin katılımıyla başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Hamza Ali Kaviyani, her yıl düzenlenen tatbikatın amacının, birimlerin performansını ölçmek ve tecrübe aktarımı olduğunu belirtti.

Hazar Denizi'ni komşu ülkeler arasındaki "barış ve dostluk denizi" olarak niteleyen Kaviyani, "Bu denizin düzenini ve güvenliğini kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Hazar Denizi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat - Son Dakika
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