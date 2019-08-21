Son Dakika Haberleri: İran'dan Hindistan'a Keşmir çağrısı
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İran'dan Hindistan'a Keşmir çağrısı

1 saat önce

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Keşmir krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Keşmir halkına yönelik adilce davranması gerektiğini vurguladı.

İran'dan Hindistan'a Keşmir çağrısı, System.String[]
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Keşmir krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Keşmir halkına yönelik adilce davranması gerektiğini vurguladı.

Dini lider Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Bakanlar Kurulu ile bir araya geldi. Toplantı sırasında, Hindistan ile Pakistan arasında yaşayan Keşmir krizine değinen Hamaney, Hindistan hükümeti ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. Dini lider, "Hindistan ile iyi ilişkilerimiz var. Onlardan onurlu Keşmir halkına karşı adil yaklaşmasını ve baskı uygulamalarından vazgeçmelerini istiyoruz" dedi.

İran'ın siyaset, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve savunma alanlarındaki gelişimine dikkat çeken Hamaney, "Düşman başarılı olamaz. İslam Cumhuriyeti'nin ikinci kırk yıllı kesinlikle bizim için daha iyi, düşmanlarımız için daha kötü olacak" sözlerini kullandı.


Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanı, Hindistan, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:37 Kaynak: DHA
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