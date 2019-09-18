İran'dan "Husiler Saudi Aramco saldırısını kendi imkanlarıyla yaptı" açıklaması

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıyı ülkesinin yaptığına dair suçlamaları reddederek, Yemen'deki Husilerin bu saldırıyı kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hatemi, "Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların İran topraklarından ateşlenen seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiği" şeklindeki ABD iddialarına cevap verdi.

Hatemi, Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıda ülkesini hedef alan tüm suçlamaları reddederek, Yemen'deki Husilerin daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir havalimanına bin 200 kilometre menzilli füzeyle "operasyon" düzenlediğini belirtti.

İran Savunma Bakanı, "Yemenliler yaklaşık 2 yıl önce de buna benzer bir operasyonu gerçekleştirmişlerdi. BAE'deki bir havalimanını bin 200 kilometre menzilli füzeyle vurmuşlardı." şeklinde kaydetti.

Hatemi, "Konu çok açık, iki ülke arasında çatışma çıktı. Çatışmanın bir tarafı olan Yemenliler bu olayı kendilerinin yaptığını açıkça ilan ettiler." dedi.

Yemen'in yıllardır yoğun saldırılar altında olduğunu söyleyen Hatemi, "Yemenliler çok kayıp verdi. Ambargo altındaki durumları belli ve bu operasyonu gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.