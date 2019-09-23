Son Dakika Haberleri: İran'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a eleştiri
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a eleştiri

15 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İngiltere'nin İran'a karşı çaba göstermek yerine Suudi Arabistan'a silah satışına son vermesini istedi.

İran'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a eleştiri, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İngiltere'nin İran'a karşı çaba göstermek yerine Suudi Arabistan'a silah satışına son vermesini istedi.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Saudi Aramco saldırılarında sorumluluğun "çok yüksek bir ihtimalle" İran'a ait olduğu yönündeki sözlerini eleştirdi.

Sözcü Musevi, "İngiltere hükümeti, İran'a karşı faydasız çabalar yerine Suudi Arabistan'a ölümcül silah satışına son vermelidir. Bu aynı zamanda dünyadaki birçok halkın da talebidir. İngiltere bu şekilde kendini Yemen halkına karşı işlenen cinayet suçlamalarından kurtarabilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İngiltere, Aramco saldırılarında sorumluluğu çok yüksek bir ihtimal derecesiyle İran'a yüklüyor. Gerçekten de İran'ın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyoruz." demişti.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Trump, ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, İngiltere, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri
Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 15:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a eleştiri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]