Son Dakika Haberleri: İran'dan İngiltere'nin Hizbullah Kararına Kınama

İran'dan İngiltere'nin Hizbullah Kararına Kınama

49 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere'nin Lübnan Hizbullahı'nın siyasi kanadını terör örgütleri listesine almasını kınadı.

İran'dan İngiltere'nin Hizbullah Kararına Kınama, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere'nin Lübnan Hizbullahı'nın siyasi kanadını terör örgütleri listesine almasını kınadı.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Hizbullah'ın Lübnan'da geniş bir toplumsal desteğe sahip olduğunu ve yapılan belediye ile parlamento seçimlerine katılmakla birlikte kabinede de yer aldığını belirtti.

İngiltere'nin attığı bu adımla Lübnan halkının geniş bir bölümünü ve Hizbullah'ın ülkenin siyasi yapısındaki konumunu dikkate almadığını savunan Kasımi, Londra yönetiminden söz konusu örgütün son seçimdeki durumuna bakması tavsiyesinde bulundu.

İran'ın Hizbullah'ı meşru ve yasal bir güç olarak gördüğünü ifade eden Kasımi, İngiltere'nin kararını "yanlış ve sorumsuzca" olarak nitelendirip bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın terör listesine alındığı bildirilmişti. Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:03 Kaynak: AA

İran, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu

Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı Son Dakika! Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:52:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan İngiltere'nin Hizbullah Kararına Kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]