Son Dakika Haberleri: İran'dan İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulduğu iddialarına yalanlama
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İran'dan İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulduğu iddialarına yalanlama

53 dakika önce

İran, Suudi Arabistan'a doğru hareket halindeyken Basra Körfezi'nde bilinmeyen bir nedenle duran İngiltere'ye ait bir petrol tankerine müdahale edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İran'dan İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulduğu iddialarına yalanlama, System.String[]
İran, Suudi Arabistan'a doğru hareket halindeyken Basra Körfezi'nde bilinmeyen bir nedenle duran İngiltere'ye ait bir petrol tankerine müdahale edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
İran devlet televizyonunun bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberinde, "Basra Körfezi'nde İngiliz petrol tankerinin durdurulduğuna yönelik bazı medya organlarının hatalı kaynaklardan naklettiği haberler, bölgedeki yetkililer tarafından yalanlanmıştır. " ifadelerine yer verildi.
Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru hareket eden İngiltere'ye ait Pacific Voyager adlı petrol tankerinin yaklaşık 3 saat önce Basra Körfezi'nde durduğunu ve durumunu da "komuta altında değil" şeklinde değiştirdiğini gösterdi.
Marine Traffic'in sağladığı verilerde, yönünü güneye çeviren geminin çok düşük bir hızda hareket ettiği görüldü ancak geminin durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin, perşembe günü Suriye'ye petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait petrol tankerini alıkoymasının ardından, İran'dan İngiltere'ye misilleme tehditleri yöneltilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:29 Kaynak: AA
İngiltere, İran, Güncel
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