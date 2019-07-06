İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
1 saat önce
İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:12
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