Son Dakika Haberleri: İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
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İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı

1 saat önce

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi.

İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı, System.String[]
İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:12 
Muhammed Ali, İngiltere, Musevi, İran, Ekonomi
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