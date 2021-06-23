İran'dan internet sitelerine el koyan ABD'ye tepki - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD yönetiminin İran'a bağlı 36 internet sitesine el koymasına tepki göstererek, "ABD'nin kararı yasadışı, üstelik ifade özgürlüğünü engelleyen bu kararları ile de gurur duyuyorlar" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere konuştu. Vaizi, ABD yönetiminin İran'a bağlı 36 internet sitesine el koyması ve dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle engellemesine tepki göstererek, "ABD'nin bu kararı yasa dışı, üstelik ifade özgürlüğünü engelleyen bu kararları ile de gurur duyuyorlar" dedi.

ABD'nin ifade özgürlüğünü engelleyen bu tür yasaklarının başarılı olamayacağını ve İran'a ait sitelere el konulmasını kınadıklarını belirten Vaizi, "ABD'nin politikaları, nükleer anlaşma görüşmeleri devam ederken hiç yapıcı değil" ifadesini kullandı.

Vaizi, konuyu hukuki olarak takip edeceklerini vurgulayarak, söz konusu kararın uluslararası alanda kınanması ve ABD'ye aynı şekilde karşılık verilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Ne olmuştu?

ABD yönetiminin, aralarında İran devlet televizyonu, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, devlet televizyonuna ait İngilizce yayın yapan "Press TV" ve Arapça yayın yapan "Al Alam" ile Yemen'deki Husilere ait "Al Mesira" kanallarının da bulunduğu 36 internet sitesine el koyduğu ileri sürülmüştü. ABD Adalet Bakanlığı ise iddiayı doğrulayarak, dezenformasyon faaliyetleri ve şiddet örgütleriyle bağlı olduğu gerekçesiyle 36 İran web sitesine el koyduğunu ve çevrimdışı hale getirdiğini açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu binasına saldırı girişimi

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Tahran yakınlarında Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya saldırı girişiminde bulunuldu. Tahran'ın Kerec şehrinde bulunan Atom Enerjisi Kurumu binasına yönelik saldırının engellendiğini ve herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan konuya ilişkin İranlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. - TAHRAN