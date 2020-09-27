İran'dan Irak'a "ABD güçleri ülkeyi terk etmeli" mesajı - Son Dakika

İran'dan Irak'a "ABD güçleri ülkeyi terk etmeli" mesajı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin acilen Irak'ı terk etmesi gerektiğini söyledi.

İran'dan Irak'a

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin acilen Irak'ı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Şemhani, Tahran'da resmi temaslarını sürdüren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesini "devlet terörü" olarak nitelendiren Şemhani, "Bu cinayetin faillerinin en hafif cezası bölgeyi acilen terk etmeleridir. Özellikle de bu cinayetin işlendiği ülkeyi (Irak'ı)." ifadelerini kullandı.

Şemhani, İsrail ile bazı Körfez ülkeleri arasında imzalanan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalara da değindi.

Bölgedeki bazı ülkelerle "normalleşme" ve ABD'nin baskısıyla İsrail'in planlarının hayata geçirildiğini söyleyen Şemhani, şunları kaydetti:

"Bu planın hedefi, bölgede tam bir hegemonya kurmaktır. Bu süreç Filistin halkının hukukunun açık bir ihlalidir. Bu plan, bölgedeki ülkeler arasında ihtilaf çıkaracak ve güvensizliği artıracaktır. Ayrıca İsrail'le normalleşen ülkeler ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır."

Şemhani ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hüseyin ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Irak'ta kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması ile bu ülkedeki Şii dini mercilerin taleplerinin desteklenmesinin İran'ın değişmez daimi politikası olduğunun vurgulandığını aktardı.

"Yabancı güçler iki ülke arasındaki iyi ilişkileri etkileyemez"

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Saddam Hüseyin'in 8 yıl süren savaşla dahi bu iki halkı ayıramadığını ifade etti.

İki ülke arasındaki uzun sınıra işaret eden Hüseyin, "Hiçbir yabancı güç bu iki ülke arasındaki iyi ilişkilere olumsuz etkide bulunamaz." dedi.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan Irak'a 'ABD güçleri ülkeyi terk etmeli' mesajı - Son Dakika

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