İran'dan Irak'a "diplomatik misyonları" koruması çağrısı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak yönetiminden Bağdat'taki diplomatik misyonların korunması için güvenliğin artırılmasını istedi.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada İran'ın Bağdat'taki diplomatik araç konvoyuna saldırı yapıldığını belirterek bunu kınadıklarını ifade etti.

Hatibzade, İran'ın Irak'taki diplomatik mekanlarına ve diplomatlarına yönelik saldırılarla ilgili olarak Irak yönetiminden diplomatik misyonların görevlerini devam ettirebilmesi için güvenliği artırmasını ve güçlendirmesini istedi.