Son Dakika Haberleri: İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

52 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesi ile Irak arasındaki vizelerin kaldırılması teklifinde bulunduklarını ve yarın bu konuda olumlu haberlerin duyurulacağını temenni ettiğini belirtti.

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesi ile Irak arasındaki vizelerin kaldırılması teklifinde bulunduklarını ve yarın bu konuda olumlu haberlerin duyurulacağını temenni ettiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:20 

Ekonomi
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