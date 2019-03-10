İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi
52 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesi ile Irak arasındaki vizelerin kaldırılması teklifinde bulunduklarını ve yarın bu konuda olumlu haberlerin duyurulacağını temenni ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı
Zarif, ülkesi ile Irak
arasındaki vizelerin kaldırılması teklifinde bulunduklarını ve yarın bu konuda olumlu haberlerin duyurulacağını temenni ettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:20
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