Son Dakika Haberleri: İran'dan "Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik" açıklaması
Son Dakika Güncel İran'dan 'Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik' açıklaması

İran'dan "Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik" açıklaması

7 saat önce

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, geçen ay yapılan Erbain törenleri esnasında Irak'ın iç güvenliğine herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söyledi.

İran'dan

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, geçen ay yapılan Erbain törenleri esnasında Irak'ın iç güvenliğine herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'da Erbain törenlerini düzenleyen yetkililerle bir araya gelen Fazli, Irak'ın iç güvenliğine müdahale ettikleri yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

Bu yıl 170 bin yabancı ziyaretçinin Kerbela'daki merasimlere katılmak için İran üzerinden Irak'a geçtiğini ifade eden Fazli, "Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik. İran'ın bu konuda herhangi bir rolü olmamıştır. Güvenliği Iraklıların kendisi sağladı." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile Irak polisi ve Haşdi Şabi'nin, Irak topraklarında Erbain törenlerine katılacak ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacağını bildirmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıklıkları 2 ile 4 derece artacak
Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:21:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan "Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]