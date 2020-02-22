İran'dan Isparta'ya charter uçuşlar başladı - Son Dakika
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İran'dan Isparta'ya charter uçuşlar başladı

6 saat önce

İRAN'dan Isparta'ya charter uçak seferleri başladı.

İran'dan Isparta'ya charter uçuşlar başladı, System.String[]

İRAN'dan Isparta'ya charter uçak seferleri başladı. İlk kafile dün gece Isparta'ya iniş yaparken, uçaktaki 78 yolcu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'koronavirüs' taramasından geçirildi.

Isparta- İran arasında charter uçak seferlerinin başlatılmasının ardından ilk kafileyi taşıyan uçak dün gece Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptı. İran'dan gelen 78 yolcu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'koronavirüs' taramasından geçirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta Valiliği, herhangi bir virüs izine rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, "Süleyman Demirel Havalimanı'nda 22.02.2020 tarihi itibariyle İran-Isparta-İran charter seferleri başlamış olup, aynı tarihte saat 02.20'de inen ilk İran uçağıyla 78 yolcu gelmiş ve 47 yolcu gitmiştir. Havalimanımızda termal kamera kurulmuş, İl Sağlık Müdürlüğü personelimiz tarafından koronavirüs taraması yapılmıştır. Havalimanı personeli maske ve eldiven kullanarak hizmet vermiş olup, ilk seferimizde herhangi bir vakayla karşılaşılmamıştır. 2020 yılı Nevruz döneminde 80 uçuş planlanmaktadır. (Charter seferi olduğu için uçuş sayısında değişiklik olabilir.) İlimizde koronavirüsüyle ilgili her türlü tedbir alınmış olup, halkımızın asılsız bilgilere itibar etmemesi, gereksiz endişelere kapılmaması ve sadece Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


İl Sağlık Müdürlüğü, Isparta, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
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