İran'dan İsrail'e yeni tehdit
13 dakika önce
İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, İsrail'i yok etmek istediklerinde bu ülkedeki nükleer santralleri hedef almalarının yeterli olacağını söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:47
'ın başkenti Tahran
'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, İsrail
'i yok etmek istediklerinde bu ülkedeki nükleer santralleri hedef almalarının yeterli olacağını söyledi.
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