Son Dakika Haberleri: İran'dan İsrail'e yeni tehdit
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İran'dan İsrail'e yeni tehdit

13 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, İsrail'i yok etmek istediklerinde bu ülkedeki nükleer santralleri hedef almalarının yeterli olacağını söyledi.

İran'dan İsrail'e yeni tehdit, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, İsrail'i yok etmek istediklerinde bu ülkedeki nükleer santralleri hedef almalarının yeterli olacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:47 
İsrail, Tahran, İran, Ekonomi
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