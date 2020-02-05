İran'dan İstanbul'a uzanan dolandırıcılık zincirinin üyeleri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'dan İstanbul'a uzanan dolandırıcılık zincirinin üyeleri yakalandı - Son Dakika

İran'dan İstanbul'a uzanan dolandırıcılık zincirinin üyeleri yakalandı

6 saat önce

Kurdukları saadet zinciri sistemiyle çoğunluğu İranlı yüzlerce kişiyi toplam 500 milyon dolar dolandıran çete düzenlenen operasyonla çökertildi.

İran'dan İstanbul'a uzanan dolandırıcılık zincirinin üyeleri yakalandı, System.String[]

Kurdukları saadet zinciri sistemiyle çoğunluğu İranlı yüzlerce kişiyi toplam 500 milyon dolar dolandıran çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Çete üyeleri gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul'da özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak ikili ilişkiler kurup güven kazanan ve mağdurları "Kozmik Enerji" isimli hayali bir şirkette kar payı verme vaadiyle dolandıran çeteye yönelik Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde dün operasyon düzenledi. Operasyonla 2'si kadın toplam 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan çete üyelerinin yaşadığı lüks rezidanslarda yapılan aramalarda üzerinde "geçersizdir" yazan çok sayıda avro ve dolar ele geçirildi.


Dolandırıcılık zinciri gün geçtikçe büyüdü


Şüphelilerin, internet üzerinden verdikleri reklam ve ilanlarla hedef kitleyi kendilerine çektiği, daha sonra bu kişilerle lüks rezidans ve otellerde düzenledikleri tanıtım toplantılarında buluşup, sahibi oldukları şirketten kar payı verme vaadi verdikleri ve kendilerinden para aldıkları öğrenildi. Çete üyelerinin mağdurlara "bitcoin" olarak bilinen "kripto para" aldırarak ileride değer kazanacağını söylediği, bu "kripto paraları" da kendilerine ait hesaplara transfer ettikleri belirlendi. Ayrıca mağdurlara sisteme üye ettikleri her bir yeni üye için pay almaya devam edecekleri söylendi. Kendilerine pay verileceği söylenen mağdurlar sisteme yeni üyeler bulunca çete tarafından dolandırılan kişilerin sayısı her geçen gün arttı.


Lüks yaşam, son model araçlar


Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 5 ay süren çalışmalarıyla, çete üyelerinin rezidans ve villalarda yaşadığı, son model araçlar kullandığı ve son derece lüks bir yaşam sürdükleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin sosyal medya hesaplarından sürdükleri lüks yaşama ait fotoğrafları paylaşarak mağdurların ilgisini çektikleri, böylece güvenlerini daha kolay kazandığı öğrenildi.


İran'dan İstanbul'a uzanan dolandırıcılık zinciri


Şüphelilerin daha önce İran'da 30 bin kişiyi zincirlerine katarak dolandırdıkları, burada açılan davaların ardından İran'dan ayrıldıkları bir süre Antalya'da kaldıkları daha sonra ise İstanbul'a geçtikleri öğrenildi.


Türkiye'de 100, dünya genelinde 500 milyon dolar vurgun


Şüphelilerin kurdukları saadet zinciri sistemiyle, mağdurları dolandırarak çeşitli ülkeler ve Türkiye'de toplam 500 milyon dolarlık vurgun yaptıkları belirlendi. Çetenin Türkiye'de bulunan mağdurlardan elde ettiği haksız kazancın ise 100 milyon dolar olduğu öğrenildi.


Gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen 2'si kadın toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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