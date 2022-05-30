İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor

30.05.2022 11:11

Irak'a dışarından getirilen kraliçe arıların, ülkedeki arıların genetiğini etkilediği ve son yıllarda ucuz olduğu için İran'dan kraliçe arı ithal edilmesi nedeniyle bal kalitesinin düştüğü belirtiliyor.

Irak'a dışarından getirilen kraliçe arıların, ülkedeki arıların genetiğini etkilediği ve son yıllarda ucuz olduğu için İran'dan kraliçe arı ithal edilmesi nedeniyle bal kalitesinin düştüğü belirtiliyor.

Erbil'de 20 yıldır arıcılık yapan Serbest Kadir, arıcılık ve bal üretimi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadir, ticaret amaçlı yapılan arıcılığın yanı sıra bu işi sadece keyif aldıkları için yapanlar da olduğunu söyledi.

"Kaliteli bal üretimi için kimyasal kullanılmamalı"

Kaliteli bal elde etmek için kovanın kimsenin ulaşamayacağı bir dağ başına bırakılması ve bu süreçte hiçbir kimyasal madde kullanılmaması gerektiğine işaret eden Kadir, "Kaliteli bal iki şekilde alınır. Birincisi deneyerek alırsınız, ikincisi de arıcılık yapan kişiye duyduğunuz güvendir." dedi.

Kadir, bal üretiminde tamamen doğal yöntemler kullandıklarını, bu nedenle üretimin de bazen verimli ya da az olduğunu dile getirdi.

Arıları öldüren hastalıklara karşı ilaç ithal ettiklerini ancak bunun çok etkili olmadığını söyleyen Kadir, arıcı tecrübeli değilse bu hastalığı kontrol altına alamayacağını aktardı.

"Kraliçe arılar, arıların genetiğini değiştiriyor"

"Sanayi bölgelerinin artması doğanın dengesini bozdu" diyen Kadir, uygun ortama sahip arıcıların şanslı olduğunu, birçok ülkede arıcılık için özel yerler tahsis edildiğini ancak bunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunmadığını söyledi.

Arıların kökünün değişmesi için birkaç yıllık çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Kadir, kökeni değişince tüm genetiğin ve üretim kalitesinin de değiştiğine dikkati çekti.

Kadir, "Birkaç yıldır kraliçe arılar İran'dan ithal ediliyor. Bu da arıcıların endişesinin artmasına neden oldu; çünkü bal kalitesinin düşmesine yol açıyor." dedi.

Ucuz olduğu için İran'dan kraliçe arı getirildiğini aktaran Kadir, şunları söyledi:

"Kraliçe arıların ithal edilmesi tüm dünyada kurallara ve kaidelere bağlıdır. IKBY ve Irak'ta da buna dair yasalar var. İran'dan geçen yıl binlerce kraliçe arı ithal edildi. Almanya'dan bir kraliçe arı ithal edilirse bu yaklaşık bin dolar tutuyor. İran'dan getirilen kraliçe arıların fiyatı ise sadece 20 bin dinardır (13,75 dolar). Zarar ve tahribat 1-2 senede anlaşılmıyor. Kraliçe arılar, arıların genetiğini değiştiriyor."

"Yasalara göre kraliçe arı ithal etmek yasak"

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Bitkileri Koruma Kurumu Genel Müdürü Fahri Ahmed, yasalara göre kraliçe arı ithal etmenin yasak olduğunu, sadece Mısır'dan belli arıların getirilmesine izin verildiğini söyledi.

Mısır'dan getirilen arıların da kaliteli olmadığını ve bölgenin doğasıyla uyuşmadığını vurgulayan Ahmed, "Irak yasalarına göre kraliçe arı ithal etmek yasak olduğu için kaçak yollarla getiriliyor. 2020'de bal ithalatı da yasaklandı." ifadelerini kullandı.

İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor
İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor
İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor
İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor
İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Oğul veren arılar kovana alındı Oğul veren arılar kovana alındı Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kovana alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement