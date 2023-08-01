"İran'dan kaçtım buraya geldim" diyen kadının Türkiye'yle ilgili söyledikleri olay oldu - Son Dakika
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"İran'dan kaçtım buraya geldim" diyen kadının Türkiye'yle ilgili söyledikleri olay oldu

01.08.2023 22:02

Bir sokak röportajında İran'dan geldiğini belirten bir kadın, "Ben İran'dan kaçtım buraya geldim. Burası da tam İran gibi oldu. Hiç fark yok, aynı gibi oldu maalesef" dedi. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar genç kadını desteklerken, bazıları ise "O zaman ülkene dön" diyerek eleştirilerde bulundu.

Birsokak röportajında konuşan İranlı bir kadının sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı. İran'daki şartlardan ötürü Türkiye'ye geldiğini belirten şahıs, "Ben İran'dan kaçtım buraya geldim. Burası da tam İran gibi oldu. Hiç fark yok, aynı gibi oldu maalesef. Ben iki senedir buradayım. Berbat" şeklinde konuştu.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar genç kadını desteklerken, bazıları ise "O zaman ülkene dön" diyerek eleştirilerde bulundu.

'İran'dan kaçtım buraya geldim' diyen kadının Türkiye'yle ilgili söyledikleri olay oldu
'İran'dan kaçtım buraya geldim' diyen kadının Türkiye'yle ilgili söyledikleri olay oldu
'İran'dan kaçtım buraya geldim' diyen kadının Türkiye'yle ilgili söyledikleri olay oldu
'İran'dan kaçtım buraya geldim' diyen kadının Türkiye'yle ilgili söyledikleri olay oldu

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İran, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'İran'dan kaçtım buraya geldim' diyen kadının Türkiye'yle ilgili söyledikleri olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İran'dan kaçtım buraya geldim" diyen kadının Türkiye'yle ilgili söyledikleri olay oldu - Son Dakika
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