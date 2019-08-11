Son Dakika Haberleri: İran'dan Keşmir konusunda "endişeliyiz" mesajı
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan Keşmir konusunda "endişeliyiz" mesajı

1 saat önce

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Cammu Keşmir konusuyla ilgili "endişeli" olduklarını belirterek tarafların askeri yaklaşımlardan kaçınmalarını istedi.

İran'dan Keşmir konusunda
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Cammu Keşmir konusuyla ilgili "endişeli" olduklarını belirterek tarafların askeri yaklaşımlardan kaçınmalarını istedi.
İran devlet medyasındaki haberlere göre, Bakıri ve Pakistan Ordu Komutanı General Kamar Cavid Bacva gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Keşmir'deki gerginliği ele aldı.
Bakıri, İran ve Müslüman ülkelerin Keşmir'deki gelişmelerden "endişeli olduğunu belirterek, "Bölgedeki tarafların askeri yaklaşımları, mevcut durumu daha karmaşık hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Keşmir'deki olaylar ve gelişmelerin yönetiminde huzurun korunmasının zaruretine dikkati çeken Bakıri, "Tarafların, halkın isteklerini dikkate almadan bölgenin kaderiyle ilgili her türlü karardan sakınmasını bekliyoruz. Siyasi çabalarla, bölgedeki Müslüman halkın hakkına ulaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı
Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.
Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.
Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını!
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı 59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 01:33:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan Keşmir konusunda "endişeliyiz" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]