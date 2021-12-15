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İran'dan KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki - Son Dakika

İran'dan KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki

15.12.2021 18:01
İran'dan KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Tahran yönetimi için kullanılan ifadeleri "asılsız suçlamalar" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Tahran yönetimi için kullanılan ifadeleri "asılsız suçlamalar" olarak nitelendirdi.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün düzenlenen 42. KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesindeki İran'la ilgili ifadelere tepki gösterdi.

Bildirgedeki ifadeleri "asılsız suçlamalar" olarak nitelendiren Hatibzade, söz konusu ifadelerin KİK üyesi bazı ülkelerin İran'a yönelik "yapıcı olmayan bakış açısının bir göstergesi olduğunu" savundu.

İran ile KİK arasında atılan adımlar ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda bölgesel iş birliğine dair yeni bir bakış açısının hakim olmasını beklediklerini ifade eden Hatibzade, Konseye üye bazı ülkelerden bölgesel konularla ilgili yaklaşımlarını gözden geçirmelerini ve "suçlamalar yerine iş birliği yolunu izlemlerini" istedi.

İsrail'in bölgeye gelmesinin bölgenin istikrarını tehdit ettiğini kaydeden Hatibzade, "İran; nükleer, füze ve savunma programlarına yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmeyecektir." görüşlerini paylaştı.

Hatibzade ayrıca İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında anlaşmazlık konularından olan Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa, Küçük Tunb ve Büyük Tunb adaları ile ilgili her türlü iddiayı kendi iç işlerine müdahale olarak gördüklerini ve kınadıklarını kaydetti.

42. KİK Zirvesi'nin dün yayımlanan sonuç bildirgesinde; Tahran'ın "iyi komşuluk" ve "iç işlerine karışmama" ilkelerine bağlı kalmasının zorunlu olduğu hatırlatılarak, İran'ın "bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsma amaçlı tırmanışa" yönelik adımlarından duyulan endişe ifade edilmişti.

Bildirgede ayrıca İran'ın desteklediği Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasının uluslararası ve bölgesel güvenliğe karşı tehdit oluşturduğu kaydedilmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi, Dışişleri Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki - Son Dakika


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