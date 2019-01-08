Son Dakika Haberleri: İran'dan Komşu Ülkelerle İş Birliği Vurgusu

İran'dan Komşu Ülkelerle İş Birliği Vurgusu

1 saat önce

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyi'nde komşu ülkelerle yapılan ekonomik iş birliği anlaşmalarının süratle uygulamaya geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İran'dan Komşu Ülkelerle İş Birliği Vurgusu, System.String[]
İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyi'nde komşu ülkelerle yapılan ekonomik iş birliği anlaşmalarının süratle uygulamaya geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyi başkent Tahran'da toplandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başkanlık ettiği toplantıya Meclis Başkanı Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti katıldı.

Toplantıda komşu ülkelerle ekonomik iş birlikleri, ithalat-ihracat ve ortak yatırım gibi konularda yapılan anlaşmaların değerlendirildiği ve bunların süratle hayata geçirilmesine vurgu yapıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:52 Kaynak: AA

Ekonomi, Hasan Ruhani, İran, Güncel
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