İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde Tahran'ın Basra Körfezi'ne komşu ülkelerle olan anlaşmazlıklarını çözmeye hazır olduğunu söyledi.

Musevi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bölgede değişen önceliklerin ve yönelimlerin izlerini görüyoruz. İran her zaman her türlü şartta komşularıyla iletişim kurmaya hazırdır. Anlaşmazlıkları ön koşulsuz çözmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi ile çevresinin güvenliğinin binlerce yıldır İran ve bölge ülkeleri tarafından sağlandığını belirten Musevi, yabancı güçlerin özellikle de ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının bölgede güvensizlik, gerginlik ve istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi.

" Afganistan'da kapsamlı bir hükümet kurulmasını umuyoruz"

Afganistan'da yaşanan gelişmelere de değinen Musevi, İran'ın doğu sınırının güvenliği için Afganistan'daki siyasi sorunların çözümünün önemli olduğunu dile getirdi.

İran'ın Afganistan'daki tarafları yakınlaştırmayı hedeflediğini kaydeden Musevi, "Afganistan'da mümkün olan en kısa sürede geniş kapsamlı bir hükümetin kurulmasını umuyoruz." dedi.