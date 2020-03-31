Son Dakika › Güncel › İran'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede birlik mesajı - Son Dakika
İran'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede birlik mesajı
6 saat önce
Azadi Kulesi'ne yansıtılan görsellerden detaylar İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden tüm ülkelere birlik mesajı amacıyla ülkelerin bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.
Azadi Kulesi'ne yansıtılan görsellerden detaylar İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden tüm ülkelere birlik mesajı amacıyla ülkelerin bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:39 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi Ateşi çıkmayan İranlı hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır