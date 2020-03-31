İran'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede birlik mesajı - Son Dakika

Azadi Kulesi'ne yansıtılan görsellerden detaylar İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden tüm ülkelere birlik mesajı amacıyla ülkelerin bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.