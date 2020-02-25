İran'dan koronavirüs tahliyesi - Son Dakika
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İran'dan koronavirüs tahliyesi

7 saat önce

İRAN'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi.

İran'dan koronavirüs tahliyesi, System.String[]

İRAN'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
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