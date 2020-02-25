İRAN'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi.
İRAN'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak.
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25.02.2020 20:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan koronavirüs tahliyesi - Son Dakika